Il re dei top player Chesi torna in campo

Il motivo per cui nella sua lunga carriera non abbia giocato nei professionisti è rimasto un mistero. Se negli ultimi anni dell’aggettivo “top player” se n’è abusato a sfare non è certo il suo caso, lui al contrario è il top player per antonomasia e lo ha dimostrato a suon di gol, magie, dribling ubriacanti. Stiamo parlando dell’attaccante classe 1978 Alessio Chesi, giocatore di altissima qualità in grado di spostare gli equilibri e di cambiare marcia ad ogni squadra in cui ha giocato. In questi giorni ha stretto la mano a mister Secchiari e se il tesseramento andrà a buon fine già da questa settimana sarà a disposizione della Filattierese. Un passato in moltissime squadre delle Toscana e della Liguria dove ha giocato e ha segnato in tutte le categorie fino all’Eccellenza. Nell’ultima stagione in FIGC ha militato con il Montignoso per poi passare agli amatori della Locanda Alinò fino all’anno scorso. Ovviamente manca benzina nelle gambe e il ritmo dei ventenni ma un giocatore del suo livello è in grado di sopperire con l’esperienza e la qualità. Sarà adesso compito di Secchiari impostare la formazione più adatta, per sfruttare al massimo le sue caratteristiche e con i tempi necessari al suo inserimento.