Carrarese ko a Venezia, Baldini: “In campionato la squadra non deluderà”

CARRARA – Al termine della gara di Coppa Italia tra Venezia e Carrarese, persa dagli azzurri per 2 a 0, è un Silvio Baldini comunque soddisfatto quello che commenta la prestazione dei suoi:

“Nonostante il risultato sono soddisfatto della prestazione di tutta la squadra. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno disputato la partita con la giusta interpretazione. Siamo stati un pochino ingenui in occasione dei goal anche se abbiamo messo in apprensione più di una volta i nostri avversari, sfiorando anche la rete del possibile vantaggio. La seconda rete è stata presa in contropiede, perché da parte di tutti i miei ragazzi c’è stata la voglia di agguantare il pareggio fino al fischio finale. Domenica ci rituffiamo nel campionato, affronteremo la Pro Sesto, dobbiamo continuare con questo spirito di abnegazione e lavorare sodo settimana dopo settimana. Ci vuole pazienza in questo momento perché dobbiamo perfezionare i nostri meccanismi di gioco e recuperare alcuni giocatori, ma sono convinto che squadra non deluderà e che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni”.