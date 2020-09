Venezia-Carrarese slittata alle 18

La partita di Coppa Italia Venezia FC – Carrarese in programma questo pomeriggio alle ore 16 allo Stadio Pierluigi Penzo, è stata posticipata alle ore 18.

Lo slittamento si è reso necessario in quanto la squadra azzurra (nella foto sul terreno veneziano del Penzo) è in attesa di ricevere gli esiti dei tamponi effettuati in data odierna.