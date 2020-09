Venezia-Carrarese 1-0 > LIVE MATCH

VENEZIA FC-CARRARESE CALCIO 1-0

Venezia FC : Pomini; Mazzocchi, Cremonesi, Marino, Molinaro; Crnigoj, Vacca Bjarkason; Di Mariano; Johnsen, Forte. A disposizione: Lezzerini, Ferrarini, Modolo, Fiordilino, Rossi, St Clair, Bocalon, Karlsson, Svoboda, De Marino, Flora Pimenta. All. Zanetti

Carrarese Calcio : Pulidori; Ermacora, Grassini, Borri, Agyei; Luci, Schirò; Foresta, Pavone, Caccavallo; Fantini.

A disposizione: Mazzini, Imperiale, Calderini, Fortunati, Pasciuti, Infantino. All. Baldini

Arbitro: Ros di Pordenone

Reti:

3′ Venezia subito pericoloso, primo angolo per i lagunari: Vacca mette in mezzo e Cremonesi di testa manda alto.

6′ Tiro dalla distanza di Di Mariano. Palla sul fondo.

9′ Calcio di punizione per la Carrarese, Caccavallo calcia in porta, Pomini allontana in uscita alta.

11′ Punizione per Il Venezia conquistata da Bjarkason, Di Mariano calcia in porta, Pulidori si rifugia in angolo

16′ Azzurri pericolosi. Tiro-cross di Ermacora, Pomini para

18′ Altro calcio di punizione per la Carrarese. Caccavallo mette in mezzo, Forte di testa allontana.

19′ Corner per gli azzurri, sempre Caccavallo dalla bandierina, questa volta a staccare di testa è Cremonesi.

21′ OCCASIONE Carrarese. Caccavallo calcia sotto porta a botta sicura, Pomini salva con il piede.

27′ OCCASIONE Venezia, Johnsen salta due avversari e calcia in porta, la palle esce di poco

31′ Forte da fuori area prova la conclusione personale, Pulidori fa sua la palla.

34′ Conclusione violenta di Crnigoj sul primo palo. palla deviata in angolo.

34′ Vacca dalla bandierina, palla insidiosa. Pulidori esce in presa alta.

38′ OCCASIONE Venezia . Mazzocchi crossa dalla destra, Di Mariano di testa non riesce a schiacciare e la palla finisce sopra la traversa.

42′ Cross di Vacca a cercare Forte in area, Pulidori lo anticipa e respinge coi pugni.

FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi

_____________

46′ Inizia il secondo tempo al Penzo. Si riparte dal risultato di 0-0.

47′ Conclusione di Bjarkason servito da Jhonsen dal limite dell’area, palla murata dalla difesa avversaria.

51′ RIGORE PER IL VENEZIA. Jhonsen atterrato in area dopo una spettacolare azione personale. L’arbitro indica il dischetto!

51′ Pulidori nega il goal a Forte mandando in angolo.

54′ Ancora Jhonsen per Forte che in area impatta male di testa, palla allontanata dalla difesa.

55′ Punizione per il Venezia FC, Di Mariano calcia, la barriera si apre ma il tiro è centrale e Pulidori raccoglie senza problemi.

58′ Prima sostituzione in attacco per il Venezia: esce Forte entra Karlsson.

65′ GOAL VENEZIA . Jhonsen doma una palla difficile e batte Pulidori con un pallonetto. 1-0

[fonte veneziafc.it]