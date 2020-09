Massese, parte la campagna abbonamenti 

MASSA- U.S. Massese 1919 dà il via alla Campagna Abbonamenti #bianconerosullapelle per la Stagione Sportiva 2020/2021. Da giovedì 1 ottobre presso la segreteria dello Stadio Comunale “Giampiero Vitali” dalle ore 18,00 alle ore 20,00 sarà possibile prenotare il proprio abbonamento.

Visto l’esiguo numero di posti disponibili attualmente in Tribuna e Curva Sud “Alessandro Balloni”, la società invita tutti i tifosi interessati all’acquisto dei vari abbonamenti che permetteranno di vedere tutte le 11 gare casalinga di un Campionato Regionale di Eccellenza nel quale la Massese vuol recitare a tutti i costi il ruolo di gran protagonista.

I PREZZI:

TRIBUNA INTERO € 100,00

TRIBUNA RIDOTTA (riservato a donne, ragazzi fino a 17 anni e over 65 anni) € 60,00

CURVA SUD ALESSANDRO BALLONI € 50,00

Di seguito tutte le partite casalinghe della U.S Massese 1919:

11/10/2020 Valdinievole Montecatini

01/11/2020 Cuoiopelli

15/11/2020 Camaiore

29/11/2020 Prato

13/12/2020 Zenith Audax

10/01/2020 Tau Calcio

17/01/2020 Pontremolese

31/01/2020 River Pieve

14/02/2020 San Marco Avenza

28/02/2020 Cascina

14/03/2020 Castelnuovo Garfagnana