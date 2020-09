Massese, motore a pieni giri

MASSA- Ripresa degli allenamenti in casa bianconera in vista della partita di Coppa Italia contro i cugini della San Marco Avenza. Rosa al completo e motore a pieni giri per tutti i componenti, allenamento molto intenso caratterizzato da percorsi di forza e sviluppo della resistenza aerobica con una partitella finale che ha visto in spolvero il redivivo Mazzucchelli e gli attaccanti Kouko e Donati.

Per quanto riguarda la partita di domenica, da ricordare che entrambe le squadre dovranno cercare la vittoria per staccare il pass per gli ottavi di finale, mentre un pareggio farebbe scoccare il quoziente reti tra le tre pretendenti o addirittura un sorteggio per stabilire la vincitrice del triangolare. Partita che, nonostante si disputerà a porte chiuse, promette spettacolo in quanto si affronteranno due organici di prim’ordine che hanno fatto un mercato estivo importante e che saranno sicuramente tra le squadre protagoniste nel Girone A di Eccellenza che partirà domenica 11 ottobre. Sicuramente un dato insolito è il fatto che sulle rispettive panchine siederanno gli allenatori che hanno vinto il trofeo nelle ultime due edizioni, Gassani con il Montignoso e Turi con la stessa San Marco.