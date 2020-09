Terza Categoria, doppio test per la Gragnolese

Gragnola– E’ iniziato il nuovo percorso calcistico della nuova Gragnolese, partecipante al prossimo campionato di Terza Categoria, torneo che molto probabilmente prenderà il via a metà di ottobre. Nello scorso weekend sono state due le sgambate disputate in terra di Lunigiana: la prima nel derby con i cugini della Fivizzanese di seconda categoria e la domenica pomeriggio con la juniores appena approdata ai regionali della Pontremolese, guidata dal duo De Biasi-Balderi. Nel primo test al comunale pareggio dei biancoverdi con quattro gol, nella sgambata di Gragnola vittoria di misura della Pontremolese.

Le gare precampionato del team di mister Grandetti si sono aperte con il derby del comunale dove a scendere in campo c’erano tantissimi ex che hanno dato vita ad una gara intensa e ricca di emozioni, specialmente nella seconda parte. La formazione di mister “condor” Marco Mencatelli chiude la prima frazione con il doppio vantaggio, su calcio di punizione Alberti mette dentro, tiro corretto dalla barriera che spiazza Micheli; il raddoppio è del giocatore più in forma del momento “Pilo” Tarantola.

Nella ripresa si assiste ad un’altra gara. I biancoverdi, apparsi più propositivi, accorciano con Mastrini che raccoglie alla perfezione un cross dal fondo dell’ex Sestri Levante Gallotti. La costante pressione dei gragnolini porta al pareggio di Costa su calcio di punizione, gli ospiti legittimano il pareggio con due occasioni sprecate nel finale con Costa (tiro sopra la traversa) e di Tavolaccinim, il suo tiro da fuori non inquadra la porta.

Fivizzanese-Gragnolese 2-2

Fivizzanese: Ippolito(Malaspina), Cardellini(Pasquali), Gerali, Tornaboni (Ceragioli) Lombardi(Bertoli), Zarelli, Mencatelli Massimo, Rossini(Duchi), Tarantola(Barbieri), Alberti, Bertolini, All. Mencatelli Marco

Gragnolese: Micheli, Lombardi(Simonelli), Riani, Guelfi(Sisti), Pierotti (Amendola), Cecconi, Giardina(Egei), Gallotti, Duranti(Tavolaccini), Costa, Mastrini

Marcatori: Alberti, Tarantola, Mastrini, Costa.

Il secondo impegno in tre giorni del club del diesse Jacopo Pennucci era quello tra le mura amiche cobntro i cugini della juniores regionale della Pontremolese. Hanno prevalso gli azzurri che ribaltano il risultato nella seconda parte con il “bomber di casa” Luca Micheli, autore di una doppietta. Prima dell’amichevole è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del padre del portiere Gianluca Micheli della Gragnolese.

Gragnolese- Pontremolese 2-3

Gragnolese: Gerali Martino, Lombardi M., Sisti(Pierotti), Guelfi(Riani), Simonelli, Cecconi, Giardina, Gerali Manuel(Amendola), Costa, Tavolaccini, Mastrini.All. Grandetti

Pontremolese: Santini(Liccia), Benincasa(Marianelli), Giromini(Lattuada), Mascia, Barontini, Pennucci(Razzini), Testa, Plicanti, Micheli,Tavaroni, Berettieri. All. De Biasi

Marcatori: Mastrini, Testa,Tavolaccini(rig.), Micheli(2)

Nelle foto: la nuova Gragnolese