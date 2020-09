Massese-San Marco Avenza, si gioca a porte chiuse

La gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia Massese-San Marco Avenza, in programma per domenica 4 ottobre presso lo stadio “Giampiero Vitali” di Massa, si giocherà a porte chiuse. La comunicazione arrivata dalla questura questa mattina è stata chiara e incontrovertibile. Negli spalti potranno salire solo i “dipendenti” delle due società e gli addetti ai lavori ma non il pubblico, al contrario di quanto è successo la scorsa domenica in tutte la gare dilettanti di Coppa.

La società bianconera si è dichiarata molto dispiaciuta di non poter vedere i propri tifosi sugli spalti, più volte definiti il dodicesimo uomo in campo, all’esordio stagionale tra le proprie mura e contro una squadra della stessa provincia.