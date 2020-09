La San Marco mastica amaro

In Coppa i rossoblu di mister Stefano Turi giocano un buon match con la Pontremolese ma vengono raggiunti sull’ 1-1 in pieno recupero. Adesso gli avenzini domenica prossima in casa della Massese. Con i due identici risultati di 1-1 , tutte e tre le squadre possono passare il turno.

Le parole post gara del tecnico rossoblu.

“Quella contro la Pontremolese è stata una partita in cui non abbiamo fatto pieno risultato soltanto per non essere riusciti a concretizzare le diverse occasioni pulite da gol e con due gol annullati inspiegabilmente,come si è visto anche dal fatto che tra i ragazzi della Pontremolese nessuno abbia minimamente protestato.E’ stata una partita a fasi alterne come qualità nelle giocate e nelle scelte,anche loro sono stati sempre pimpanti e in partita. Ovvio , siamo solo all’inizio e faremo molto meglio di così. Nel secondo tempo abbiamo concesso un po’ troppo campo a tratti anche se non abbiamo rischiato fino al gol in cui siamo stati anche un po’ sfortunati nel rimpallo in area e comunque bravi loro a buttarla dentro.Come sempre nel calcio una buona partita senza legittimare il risultato porterà ad esprimere sempre una visione più negativa rispetto ad una brutta partita ma con risultato pieno, e sarà sempre così, ma l’atteggiamento dei ragazzi e’ quello giusto. Noi andiamo avanti e pensiamo alla prossima.”