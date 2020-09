Pontremolese, le parole di mister Zuccarelli

La Pontremolese esce dal Paolo Deste di Avenza con un pareggio acciuffato in pieno recupero pareggiando per cosi’ dire i conti dopo aver subìto la stessa sorte martedi scorso nel primo turno di Coppa con la Massese.

Le parole di mister Giuseppe Zuccarelli (foto) nel post gara.

“In primis bisogna dire che è stata una bella partita con due squadre che hanno giocato a viso aperto, senza risparmiarsi ,provando a mettere in campo entrambe le proprie idee di gioco.

Avevamo provato a preparare un certo tipo di partita con un atteggiamento in campo diverso dalla partita precedente ,perché la San Marco è una squadra bravissima a palleggiare e a trovare giocatori liberi tra le linee , ma nella prima metà del primo tempo loro sono stati più bravi di noi,ci hanno messo costantemente in difficoltà, non facendoci mai trovare punti di riferimento quando dovevamo difendere e pressandoci forte quando dovevamo impostare il nostro gioco.

Nella seconda parte del primo tempo siamo riusciti un pochettino ad assestarci per poi nel secondo riuscire a fare la partita che volevamo pressando in avanti e cercando di recuperare la palla nella loro metà campo.

È vero, nel secondo tempo abbiamo rischiato anche qualcosina sulle loro ripartenze ,ma era nostro dovere farlo visto il risultato a favore degli avversari e i metri di campo che ci eravamo guadagnati con un giusto atteggiamento.

Il buon secondo tempo fatto ci ha premiato solo nel recupero, ma comunque c’è da dire che nel secondo tempo qualcosina in più del primo tempo abbiamo fatto e meritato tenendo molto il pallino del gioco e chiudendo ,a tratti ,nella propria metà campo gli avversari.

La San Marco mi è piaciuta molto, come il lavoro visto sul campo del suo allenatore,squadra che ha giocato senza ostruzionismo ,cambiando più volte modulo durante la gara e cercando di metterci sempre in difficoltà.

I complimenti però li devo fare anche a tutta la mia squadra che non ha mai mollato,dando tutto fino alla fine, soprattutto per il bel secondo tempo con un plauso particolare ai giovani(oggi abbiamo iniziato la partita con sei fuori quota in campo)che hanno tutti,anche quelli entrati dopo,ben figurato.

Ora non ci resta che prepararci bene queste due settimane per inziare bene il campionato,proseguendo nella strada intrapresa avendoci dato queste due partite di coppa,disputate contro due corazzate, un po più di consapevolezza e autostima.”