Il Monzone non delude tra le proprie mura

Monzone-Monti 2-1

Monzone: Santini, Presta ( 46° Arcangeli P.), Marchiò, Francini, Ciuffani, Attuoni, Borghetti, Arcangeli A., Ginocchi ( 59° Guza), Gianardi ( 29° Bonini), Marchionna . ( a disp. Vegnuti). All. Brizzi

Monti: CavalierDoro, Sadiq ( 74° Botti), Venuti ( 76° Barbasini), Bellacci, Schiavone, Galloni, Trivelli ( 50° Saisi), Malatesta ( 61° Pellegrini), Petacchi, Cresci, Madeddu ( 76° Donati). ( a disp. Fornesi, Giromini, Puppi). All. F.F. Tedeschi

Arbitro: Cavasin di Pisa

Reti: 24° Cresci (Monti), 38° (aut. Galloni), 62° Borghetti (Monzone)

Note: espulsi dalla panchina: Tonelli e Tedeschi

MONZONE- Tutto rimandato per la qualificazione alla prossima domenica quando per il terzo turno di coppa si affronteranno Monti e Fivizzanese. La vittoria di misura (2-1) del Monzone è giunta al termine di una partita giocata con determinazione da entrambe le squadre. Nel primo tempo la compagine di Brizzi, in gran parte rinnovata, ha tenuto bene il campo e creato occasioni favorevoli con Ginocchi e Marchionna, ma è stato il Monti ad andare in vantaggio grazie ad una manovrata azione di contropiede ben sfruttata da Cresci a tu per tu con Santini.

Nella ripresa dopo 17 minuti arriva lo spettacolare gol di Borghetti, sfuggito a tutta la difesa avversaria. Dopodiché il gioco ha perso qualità, con la formazione di Centofanti protesa a riequilibrare il risultato ma ciò nonostante a correre più pericoli è stato Cavalier Doro, protagonista di grandi parate, come già aveva fatto nel primo tempo, su tiri di Marchionna e Guza.