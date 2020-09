Torneo Aldo Mosti, la Massese vola in finale

Giornata di semifinali al comunale di Viale delle Pinete di Ricortola. Nel 41° torneo “Aldo Mosti” riservato alla categoria Juniores, la prima sfida è stata vinta dalla Massese di mister Alessandro Maurelli contro la Villafranchese per tre reti a zero, mentre nella seconda il Ricortola ha regolato il Don Bosco Fossone per 3-1.

Il primo match ha visto il dominio delle zebre fin dalle prime battute di gioco: dopo cinque minuti la prima azione pericolosa con una girata nel cuore dell’area di Manfredi che colpisce la traversa su cross dal fondo di Pasque. Si intensificano le manovre dei bianconeri però senza finalizzare la mole di gioco, costringendo i lunigianesi di mister Massimiliano Centofanti alla difensiva. Dopo il gol “mangiato” da Pasque a tu per tu con il portiere, arriva il vantaggio con Sgadò di testa sotto misura su assist di Bonini. I bianconeri dopo aver sbloccato il risultato raddoppiano quasi alla mezzora con un missile terra-area di Manfredi che si infila nell’angolo. Sul finire del primo tempo l’attenzioni della gara si spostano dalle parte della panchina massese dove il direttore di gara espelleva il giocatore Baldini (reo per alcune parole) e successivamente allontanava anche mister Maurelli. Nella ripresa il copione della partita non mutava, riprendevano costanti le offensive di capitan Bonati & compagni, dopo pochi minuti il centrale giallonero Bonini rischiava l’autorete su cross basso dal fondo di Pasque. Poco dopo dai venti metri ci provava Bonati la conclusione è leggermente alto sopra la traversa, nell’azione successiva sugli sviluppi di un angolo Pasque non riesce lo stacco per colpire di testa. Ma è l’anteprima del terzo gol su cross dal fondo di Fruzzetti il portiere non trattiene e il centravanti bianco nero deposita facile in rete. C’è ancora il tempo per assistere al rasoterra del neo entrato Stefannini parato da Arioni. Da segnalare che la giovane compagine di Villafranca, costruita in un solo mese e che parteciperà al campionato juniores provinciale, schierava in campo ben sette giocatori della classe 2003

Il torneo dedicato al girone della juniores chiuderà i battenti sabato 3 ottobre con il seguente programma:

ore 17,00: finale 3°/4°posto tra Don Bosco Fossone-Villafranchese

ore 19,30: finalissima Massese-Ricortola.

Massese-Villafranchese 3-0

Massese : Ceccarelli, Pieroni(41’ Baldini), Borghini(69’ Veschi), Fruzzetti Manuel(41’ Galloni), Barattini, Pangallo, Pasque, Bonati, Bonini(60’ Fruzzetti Mattia), Manfredi(70’ Stefanini) ( a disp. Pennacchi, Vietina) All. Maurelli

Villafranchese: Arioni, Tannini, Tomellini, Formentini, Marchetti(74’ Buttini), Tognini, Bonventre, Farhate(68’ Perini), Firmini, Boricean(61’ Conti) ( a disp. Menchini, Fabbri, Bazzali)All. Centofanti

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 23’ Sgadò, 28’ Manfredi, 62’ Pasque

Note : AL 37’ espulso dalla panchina Baldini, allontanato l’allenatore della Massese Maurelli.