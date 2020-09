San Marco raggiunta in extremis dalla Pontremolese

SAN MARCO AVENZA-PONTREMOLESE 1-1

SAN MARCO AVENZA : Lagomarsini, Gamberucci, Valori, Bruzzi, Zuccarelli, Mosti, Cucurnia (35′ st Mussi), Montecalvo, Fusco (35′ st Doretti), Gabrielli, Tescione (25′ st Dell’Amico). A disp. Pinarelli, Pulizia, De Angeli, Ussi, Pedrazzi, Cannas. All. Turi.

PONTREMOLESE: Gussoni, Rosaia, Menichetti , Rossi (4′ st D’Angelo), Lecchini, Filippi A, Cattani (40′ st Gneri), Filippi G, Occhipinti (22′ st Berzolla), Gabrielli (22′ st Clementi), Posenato (22′ st De Negri). A disp. Cacchioli, Bertolini, Manenti, Ginesi.

ARBITRO: Sig. Merlino della sez Aia Pontedera(Ass. Perlamagna e Andreani sez. Aia di Carrara)

RETI: 23′ pt Fusco (rig), 47′ st Filippi G

AVENZA- Con un gol di Filippi all’ultimo minuto di gioco la Pontremolese acciuffa il pareggio (1-1) in casa della San Marco Avenza. Il primo brivido dopo tre minuti con la San Marco che deposita in rete dopo una mischia in area ma l’arbitro ravvede un fallo in attacco. Al 5′ punizione di Fusco, respinge Gussoni e Brizzi non trova lo specchio della porta. Un be colpo di testa di Mosti al 20′ su azione di calcio d’angolo sorvola di poco la traversa di Gussoni. Al 22′ Fusco viene atterrato in area , per l’arbitro è calcio di rigore. Lo stesso Fusco dagli undici metri insacca per il vantaggio rossoblu. La Pontremolese si fa viva dalle parti di Lagomarsini al 33′ con una conclusione di Cattani respinta dal portiere di casa. Al 40′ un tiro di Gabrielli dal limite dell’area viene parato a terra da Gussoni. Ancora Lagomarsini in tuffo al 43′ che spedisce in angolo un tiro dal limite. Pontremolese vicinissima al pareggio al 45′ con Posenato che in tuffo nell’area piccola si vede respingere il tiro da Lagomarsini. In apertura di ripresa al 2′ un tiro dalla distanza di Cattani termina a lato. La San Marco ci prova al 10′ con un tiro scoccato da Montecalvo ma Gussoni è bravo a respingere in tuffo. Posenato al 12′ reclama per un atterramento in area ma l’arbitro indica che è tutto regolare. Doppia occasione per i rossoblu al 14′ con due tiri da distanza ravvicinata di Valori e Tescione respinti in mischia. Un bel tiro di Rosaia al 18′ si spegne di poco a lato. Al 30′ Gabrielli si libera al tiro ma il pallone è nettamente fuori bersaglio. La Pontremolese acciuffa il pareggio in mischia al 45′ con un tocco di Filippi G che infila Lagomarsini tra una mischia di gambe. Anche il secondo turno termina quindi sull’ 1-1. Per il passaggio del turno sarà decisiva la gara di domenica prossima a Massa tra i bianconeri ed i rossoblu.