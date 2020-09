San Marco, derby di Coppa

San Marco-Pontremolese, tutto pronto al Paolo Deste della Covetta per il derby apuano di Coppa Italia di Eccellenza. Per il secondo turno del girone a tre in cui è inserita anche la Massese , rossoblu e biancazzurri di fronte ad Avenza. La Pontremolese scende sulla costa dopo il pareggio per uno ad uno di martedi scorso al Lunezia con la Massese mentre la San Marco apre ufficialmente la nuova stagione sportiva 2020/21 dopo l’interruzione per l’emergenza sanitaria di sette mesi fa quando, dopo aver vinto la Coppa regionale stava facendosi largo con buoni risultati anche nella competizione nazionale. Il Leone si trova quindi di fronte un avversario molto ben messo in campo dal nuovo tecnico spezzino Giuseppe Zuccarelli che ha disputato un’ottima partita contro la Massese sfiorando la vittoria svanita solo in pieno recupero. Il direttore di gara del match odierno (fischio d’inizio ore 15) sarà il signor Giuseppe Merlino della sezione Aia di Pontedera, assistenti Perlamagna e Andreani della sezione Aia di Carrara.

Gara, come tutte quelle di Coppa aperta al pubblico. A tal proposito la San Marco Avenza invita tutti gli spettatori a seguire le regole anticovid , indossare le mascherine ed rispettare il distanziamento.

Intanto anche i rossoblu hanno conosciuto il loro cammino nel prossimo campionato che partirà domenica 11 ottobre. Il derby con la Massese si disputerà il 22 novembre a Carrara mentre all’ultima giornata di nuovo San Marco-Pontremolese.

Ecco il cammino del Leone. 11/10/20: Prato 2000-San Marco Avenza, 18/10/20: San Marco Avenza-River Pieve, 25/10/20: San Marco Avenza-Cascina, 1/11/20: Montecatini-San Marco Avenza, 8/11/20: San Marco Avenza-Zenith Audax. 15/11/20: Castelnuovo Garfagnana-San Marco Avenza , 22/11/20: San Marco Avenza-Massese, 29/11/20: Tau Calcio-San Marco Avenza , 6/12/20: San Marco Avenza-Cuoiopelli, 13/12/20: Camaiore-San Marco Avenza , 20/12/20: San Marco Avenza-Pontremolese.