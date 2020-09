Il Don Bosco Fossone esce dalla Coppa

Don Bosco Fossone-Serricciolo 2-2

Don Bosco Fossone: Tovani, Provenzano, Micheli, Pasqualetti(63’ Mo nfroni), Vaira, Ugolini, Donati, Giananti(73’ Basciu), Bertini(76’ Bertani),Vatteroni, Manzo (a disp. Marchini,Busnelli, Bernuzzi, Bianchi, Meloni,Borelli) All. Taurino

Serricciolo: Landi, Tonelli, Lisi, Casciari, Framncini, Raffo, Mazzone (46’ Iovanovitch), Piscopo, Ballerini(60’ Tavoni, Angelotti, Lombartdi (60’ Martinelli) (a disp. Manzato, Bertolini, Vegnuti, Pangi, Bellotti) All. Chelotti in panchina Mazzoni

Arbitro : Bò di Livorno

Marcatori : 11’’ Lombardi, 25’ Donati, 48’ Donati, 73’ Tavoni

Note : All’85’ espulso Monforni del Don Bosco Fossone

Fossone- Prima uscita ufficiale interna della nuova stagione per i giallorossi di mister Massimo Taurino che hanno ben impressionato contro una delle corazzate del prossimo campionato di prima categoria. Ai carrarini serviva una vittoria per tenere viva la qualificazione. I lunigianesi all’esordio stagionale a tratti hanno dimostrato che l’organico costruito dal nuovo diesse Mirko Ruffini è di buon spessore. Iniziano bene i “galletti”, al 6’ con Angelotti tiro dal limite parato a terra da Tovani, dopo pochi minuti si prova Lombardi che fa centro con un diagonale da fuori che inganna Tovani sul primo palo. La reazione dei locali è con Vatteroni dai venti metri conclusione appena lata sopra la traversa, gli ospiti congelano il match ma sempre pronti a ripartire con veloci contropiedi. Al minuto 33’ si presenta al tiro Piscopo smorzato da un difensore, allo scadere altra opportunità per il Serricciolo, dalla trequarti punizione di Angelotti in area per Piscopo che manda fuori porta. Prima dell’intervallo si registrano tra occasioni due per il team di mister Taurino con Donati, tiro ribattuto in area, su angolo di Provenzano si inserisce Vaira che sotto misura indisturbato schiaccia di testa sul portiere. Allo scadere ennesima punizione dal fondo del solito Angelotti, lancio sul secondo palo l’accorrente Tonelli di piattone manda clamorosamente a lato.

La ripresa inizia con le proteste dei carrarini per un mani di Lombardi i area episodio che l’arbitro non rileva, subito su una incursione di Bertini nasce il secondo gol con Donati che da pochi passi non sbaglia la rete del vantaggio. La rete mette le ali al Don Bosco, dopo un’occasione sprecata da Lisi a tu per tu con Tovani mettono in difficoltà la retroguardia lunigianese, Bertini sotto porta manda fuori di poco, lo imita Vatteroni la palla sfiora il palo alla destra di Landi. L’ultima parte del match giocato a buoni ritmi è di marca ospite dopo il pareggio del neo entrato Tavoni i giallo ci provano dalla distanza con un tiraccio di Tonelli altissimo. Break del Don Bosco ancora con l’ispirato Donati che in mischia non riesce a finalizzare una corta respinta della difesa. Nel finale il forcing ospite produce due buone occasioni, la prima con un calcio di punizione di Angelotti finita alta e il salvataggio sulla riga di Ugolini su diagonale da fuori di Tonelli. Termina in parità il confronto del “Duilio Boni” che sancisce l’uscita dalla coppa del Don Bosco, per i “galletti” di mister Giorgio Chelotti si dovranno giocare la qualificazione tra le mura amiche contro il Romagnano nella terza e ultima giornata del primo turno.

Classifica: Romagnano 3, Serricciolo 1, Don Bosco Fossone 1.