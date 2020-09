Atletico Carrara, il bis di James Pucci regala la vittoria

ATLETICO CARRARA-ATTUONI AVENZA 2-1

ATLETICO CARRARA: Grassi , Ricciardi, Magazzu’ , Martignoni, Tedeschi, Barbieri S, Peigottu, Pezzanera, Martinucci, Pucci, Antoniotti. A disp. Menconi, Barbieri M, Biagini, Petacchi, Marchi, Ussi, Lazzari. All. Dati

ATTUONI AVENZA: Gozzani, Dalle Lucche, Lucchesi, Pollina, Peselli, Antompaoli, Baruzzo, Bertieri, Francini, Crocetti, Lucetti. A disp. Ravenna, Alibani, Santucci, Assem, Corsi, Tognozzi. All. Vinazzani

RETI: 26′ e 92′ Pucci, 56′ Lucetti

CARRARA-Una doppietta dell’ex “soccerer” USA James Pucci (foto) regala all’Atletico Carrara la vittoria nel derby cittadino contro gli avenzini dell’ Attuoni nella seconda giornata di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Gara disputata sul rettangolo di gioco delal Fossa dei Leoni e che ha visto i nerazzurri di mister Dati andare in vantaggio dopo ventina di minuti con Pucci. Atletico Carrara che ad inizio ripresa rifiata lasciando spazio all’Attuoni che trova al 26′ il momentaneo pareggio con Lucetti. I nerazzurri non ci stanno e sempre con Pucci trovano in pieno recupero il gol vittoria. Adesso l’Atletico si giocherà il passaggio del turno in casa del Lido di Camaiore la prossima domenica.