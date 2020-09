Massese, presentata le nuova maglia 2020/2021

Tramite una conferenza stampa presso lo “Stadio degli Oliveti”, questa mattina la società U.S. Massese 1919 ha presentato le divise ufficiali che indosserà la squadra di mister Gassani nella stagione appena iniziata. Due bellissime maglie, la classica bianconera e la seconda rossa con un particolare tema bianconero nella parte bassa. Entrambe, assieme a quella viola dei portieri, disegnate dallo sponsor tecnico Ready, con il nuovo main sponsor Elettromatec sul davanti e quello di Fonteviva sulle spalle. Un mix di tradizione e creatività, caratteristiche che vuole avere la squadra anche in campo per disputare un campionato da gran protagonista. Campionato che inizierà domenica 10 ottobre e che vedrà impegnata la Massese tra le proprie mura, opposta al Valdinievole Montecatini.

Foto: pagina facebook Luigi Tonarelli