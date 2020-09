La Pontremolese ancora in campo

E’ una Pontremolese in cerca della forma completa ma anche già ben indirizzata quella che si presenta sul rettangolo di gioco della Covetta ospite della San Marco Avenza (domenica 27 ore 15) . Secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza e per i ragazzi di mister Zuccarelli l’obiettivo è quello di far vedere le buone cose di martedi scorso contro la Massese, un match che ha visto i biancazzurri creare ottime trame di gioco, passare in vantaggio e venire beffati in pieno recupero dal pareggio bianconero. Anche mister Giuseppe Zuccarelli a fine gara è apparso molto contento della prestazione dei suoi ragazzi anche ovviamente la forma non è ancora al top ed i meccanismi devono ancora essere oliati a dovere. Buone giocate comunque ed un Posenato davvero molto mobile oltre alla vecchia guardia con giocatori come Filippi, Spagnoli (foto) ed Occhipinti sempre piu’ punti di riferimento per i piu’ giovani.

Dopo questa gara di Coppa la Pontremolese si concentrerà sul campionato. E’ uscito infatti il calendario della stagione di Eccellenza 2020/21 ed i biancazzurri esordiranno domenica 11 ottobre in casa al Lunezia contro lo Zenith Audax. Derby con la Massese in casa alla terza giornata ovvero domenica 25 ottobre mentre contro la San Marco sarà all’ultimo turno prima della sosta natalizia ossia domenica 20 dicembre alla Covetta.

Questo il cammino di Cacchioli e compagni. Pontremolese-Zenith Audax, Castelnuovo Garfagnana-Pontremolese, Pontremolese-Massese, Tau Calcio-Pontremolese, Pontremolese-Montecatini, Cuoiopelli-Pontremolese, River Pieve-Pontremolese, Pontremolese-Camaiore, Prato 2000-Pontremolese, Pontremolese-Cascina, San Marco Avenza-Pontremolese.