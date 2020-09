Carrarese-Pro Patria, arbitra Bordin

Sarà il signor Andrea Bordin a dirigere la gara dello Stadio dei Marmi tra Carrarese e Pro Patria.

Per il fischietto di Bassano del Grappa un precedente con gli azzurri ovvero il pareggio per 2-2 al Moccagatta di Alessandria di gennaio scorso-

Assistenti arbitrali saranno Andrea Zezza (Ostia Lido) e Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia). Da quest’anno anche in serie C il quarto uomo che nel caso sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Intanto il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, su richiesta del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha disposto in occasione di tutte le gare calcistiche in programma nella prossima giornata, l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro Daniele De Santis della Sezione AIA di Lecce, scomparso tragicamente lunedì a seguito di un’aggressione.

Gli arbitri designati per la direzione di tutte le gare, scenderanno in campo con il lutto al braccio nel ricordo del compianto collega.