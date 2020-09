Pontremolese, buona la prima

Una buona Pontremolese alla sua prima gara ufficiale. Martedi scorso in Coppa dio Eccellenza contro la Massese i biancazzurri di mister Giuseppe Zuccarelli hanno sfiorato la vittoria giocando a tratti molto bene e venendo raggiunti solo in pieno recupero. Domenica prossima altro derby di Coppa al Paolo Deste in casa della San Marco

Le parole del tecnico lunigianese.

“La partita la dobbiamo esaminare, almeno per quel che ci riguarda,prima sotto il profilo della prestazione mettendo, in questo periodo, un attimo da parte il risultato. Devo dire che la squadra, soprattutto nel primo tempo,si è espressa come doveva, con coraggio, con personalità, con idee di gioco, ribattendo colpo su colpo a una corazzata. Sicuramente ci sono cose che sono venute bene e altre un po’ meno bene, ma questo dopo 20 giorni solo di lavoro (avendo noi cominciato il primo settembre la preparazione) sono cose normali. Abbiamo capito che possiamo proseguire sul percorso scelto, che purtroppo ha bisogno di tempo e di tanto lavoro sul campo. Se devo fare un’analisi in senso stretto anche della partita posso dire che nel primo tempo abbiamo fatto molto bene sotto tutti i profili e nel secondo abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa anche soffrire, provando a mantenere il possesso della palla nei momenti cruciali della gara ,ma c’e anche da dire che abbiamo perso anche un po’ di brillantezza( forse dovuta anche ai carichi di lavoro recenti) arretrandoci di qualche metro. Ci è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio per segnare il secondo gol, nonostante la Massese non abbia effettivamente mai creato alcun vero pericolo fino alla fine. Sul gol del pareggio,anche se l errore dell’arbitro è stato evidente avendo assegnato la rimessa laterale a noi invece poi battuta velocemente dalla Massese, la colpa è solo nostra ,perché i nostri giovanotti si devono fare un po’ più scaltri in certe situazioni e,nel caso concreto,prendere subito in mano la palla . Ciò non toglie che comunque la nostra difesa, che nulla aveva sbagliato fino a quel momento, si è fatta trovare impreparata ,se pure da una bella giocata degli avversari, su una situazione sulla quale ci abbiamo lavorato molto: è questa la.cosa che mi dispiace. Comunque andiamo avanti e speriamo di poter ripetere,sotto il profilo dell’attenzione,anche con la San Marco, la prestazione fatta,anche se presumo sarà una partita con uno” spartito” diverso.”