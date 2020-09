Massese, per Leonardi tempi di recupero lunghi: il calciatore umbro saluta

MASSA- La Massese saluta a malincuore il giovane centrocampista Andrea Leonardi. Il classe 2000 arrivato questa estate alla corte di Matteo Gassani lascia la squadra bianconera dopo un mese. La causa: l’infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto lontano dal campo fin dall’inizio della preparazione.

Quello che sembrava un fastidio si è rivelato essere uno stop serio che fermerà il talento di Terni ancora per tanto tempo. La decisione di lasciare la città apuana è stata presa di comune accordo tra il giocatore stesso e la società bianconera.

La Massese, dal canto suo, è rimasta colpita positivamente dalle doti di Leonardi sia dal punto di vista tecnico che umano: non è un addio, ma solo un arrivederci. Nel caso in cui, in un futuro più o meno prossimo, ci sia la possibilità di riprendere i rapporti con il fantasista, la Massese ha lasciato le porte aperte.

Intanto prosegue la preparazione della squadra di Gassani che domenica 4 ottobre chiuderà il triangolare valido per il primo turno di Eccellenza Toscana contro la San Marco Avenza. Per la Massese, all’esordio casalingo nella nuova stagione, l’imperativo sarà vincere, dopo il pareggio ottenuto in extremis sul campo della Pontremolese martedì scorso.