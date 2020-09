Atletico Carrara pronto al debutto ufficiale

Continua la fase di preparazione dell’Atletico Carrara di mister Michele Dati che esordirà nella nuova stagione ufficiale 2020/21 domenica prossima in Coppa Toscana. Mercoledi scorso intanto un buon test amichevole con il Castelnuovo Magra.

Atletico Carrara – Castelnuovo Magra 2-1

Formazione Atletico Carrara: Grassi, Ricciardi, Magazzu’, Barbieri S., Martignoni, Tedeschi, Pezzanera, Pegottu, Antoniotti, Pucci, Musetti. All. Dati

Nel secondo tempo per i nerazzurri sono entrati: Menconi, Biagini M., Vanello, Marchi, Ussi, Lazzari, Petacchi, Dell’Amico Giuseppe.

Reti Atletico Carrara: 35′ pt Pucci, 5′ st Pucci

Prima vera amichevole stagionale dell’Atletico Carrara di mister Dati che mercoledi sera ha battuto per 2-1 il Castelnuova Magra dell’ex Bertanelli, squadra appartenente al campionato di Prima Categoria ligure con giocatori di livello come l’attaccante ex Don Bosco Fossone Santella. La formazione marmifera si è ben comportata con trame di gioco veloci e organizzazione difensiva, in un confronto equilibrato ma nel quale i padroni di casa sono stati più concreti sotto porta, grazie alla caparbietà dell’attaccante James Pucci autore di entrambi i gol. Gli ospiti hanno accorciato nei minuti finali del match ma non sono riusciti a ristabilire la parità.

Adesso testa a domenica per la prima uscita ufficiale stagionale. Alla Fossa dei Leoni arriva l’Attuoni Avenza, gara valevole per il secondo turno di Coppa Toscana. Nel primo turno l’Attuoni ha subìto una larga sconfitta alla Covetta battuto per 10-2 dal Lido di Camaiore.