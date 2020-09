Amichevoli precampionato, il San Vitale Candia supera la Mtg. Seravezzina

MINAZZANA– Si sta preparando al campionato di Terza Categoria con molte amichevoli il San Vitale Candia di mister Bertelloni, in vista della prima gara ufficiale prevista per il secondo sabato di ottobre. Il team di “Remola” è salito a Minazzana contro una protagonista dello scorso campionato, la formazione del riconfermato Paolini ha lottato per tutto l’arco del torneo contro il Cerreto, proprio la ex squadra di mister Bertelloni. I seravezzini in seguito hanno anche rinunciato al campionato superiore per varie problematiche, soprattutto legate al campo di gioco.

Il galoppo sul rettangolo “Tognocchi” ha visto Balloni & compagni imporsi per due reti ad uno. Dopo un primo tempo ben giocato dalle due compagini, con alcune occasioni non finalizzate, sale in cattedra Luca Contadini, 13 centri la scorsa stagione, il quale mette a referto una doppietta: il vantaggio arriva con una magistrale punizione, tra i colpi del suo repertorio; poco dopo si incunea nelle maglie difensive firmando il raddoppio. Nel finale i locali alla loro prima uscita stagionale accorciano con il neo entrato Marrai Marco, sugli sviluppi di un corner, che in precedenza aveva colpito anche un palo. Da segnalare le buone prestazioni dei portieri massesi Lupetti e del giovane Ambrosini.

Mtg.Seravezzina: Riccioli, Mattei, Pellegrini, Cagnoni , Intaschi, Giovannini, Bacci, Billy, Alzetta, Bazzichi, Berti (entrati Marrari Michele e Marrai Marco) All.Paolini

San Vitale Candia: Lupetti(Ambrosini), Di Benedetti, Bertucelli, Finelli (Gallia), Sarno, Donadel, Della Pina, Gallia (Carlesi), Bongiorni, Contadini, Balloni, (a disp. Lorieri), All. Bertelloni

Marcatori: Contadini (2), Marrai Marco

Nella foto il San Vitale Candia