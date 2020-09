Carrarese, Luci allo Stadio dei Marmi

Carrarese Calcio 1908 informa di aver raggiunto un accordo per usufruire del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Luci (foto gazzetta.it). Il centrocampista è stato certezza e colonna portante della mediana del Livorno dalla serie A e sino alla serie C, indossando la fascia di capitano. La sua carriera lo ha visto sempre grande protagonista tra i professionisti con ben 473 presenze e 19 reti.

Il classe 85 è in grado di garantire la giusta miscela di personalita’, qualita’ e quantita’ per il centrocampo azzurro.

Ecco le prime parole del nuovo centrocampista azzurro .

“Carrara deve essere una tappa importante della mia carriera. Voglio togliermi ancora soddisfazioni e raggiungere il traguardo promozione che è alla portata.

La squadra è ben costruita, giovani ed esperti sono di qualita’ ed in panchina un Mister che non ha bisogno di presentazioni.

La promozione si raggiunge avendo tutta una serie di caratteristiche, come la continuita’ e la concentrazione aggredendo le gare dal primo minuto e nella Carrarese non manca nulla per essere davanti a tutti.

Nel gioco della squadra posso inserirmi bene in mezzo al campo fornendo il contributo di personalita’ e qualità ed intensità”.