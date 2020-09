Ultras Massese: “Anche se non ci vedrete, noi ci saremo sempre e comunque”

Tramite un comunicato ufficiale sul noto gruppo Facebook “La Massese nella Storia”, gli Ultras bianconeri della curva “Alessandro Balloni” si sono espressi in merito alla particolare nuova stagione e relative disposizioni anti contagio. Così gli immancabili tifosi hanno usato la ragione, dichiarando che valuteranno di volta in volta quale sarà il miglior comportamento e linea d’azione da affrontare, con l’intenzione di non sottostimare la pandemia ma allo stesso tempo senza stravolgere la loro natura ultras…