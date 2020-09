Per la Virtus Marina di Massa un esordio complicato

Pieve Fosciana-Virtus Marina di Massa 4-1

Pieve Fosciana: Regoli, Cortopassi (46′ Triti), Lucchesi, Turri (72′ Teani), Pieri, Barsotti, Parmigiani (57′ Boggi), Bachini (53′ Dini), Bosi, Babboni, Remaschi (60′ Giusti). All.: Angelini.

Virtus Marina di Massa: Gerini, Marku, Giudice, Nardini, Betti, Rosi, Leyva Diaz (58′ Maggini), Zanoni, Diop (75′ Iacazzi), Fiuzalazzini, Paggini.

ARBITRO: D’Orta di Pisa.

RETI: 11′ Bosi, 27′, 52′ Remaschi, 70′ Dini, 82′ Fiuzalazzini

Esordio complicato per la neonata Virtus Marina di Massa che nella prima gara di Coppa di Promozione ha dovuto cedere per 4-1 sul terreno del Pieve Fosciana. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per i padroni di casa con le reti di Bosi e Remaschi. Lo stesso Remaschi firmava il tris in avvio di ripresa, e Dini hpoi il poker. Per la squadra apuana a segno nel finale il brasiliano Fiuzalazzini