Carrarese, è fatta per Doumbia

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver concluso l’acquisizione, a titolo definitivo dalla Reggina 1914, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abdou Doumbia. Attaccante esterno dotato di grandi capacita’ atletiche, velocita’ e tecnica ha raccolto 212 presenze in serie C e 40 reti.Il francese è stato protagonista con le maglie di Reggina e Livorno di due promozioni in serie B.

Ecco le prime dichiarazioni da nuova freccia del reparto avanzato di Mister Silvio Baldini:

“La Carrarese è una certezza a livello di ambizione e di competitivita’ della rosa. Personalmente non voglio nascondermi e voglio arrivare piu in alto possibile, insieme ai miei compagni.

Ho l’esperienza che serve per vincere con la Carrarese il campionato, diciamo che ho dimestichezza con le promozioni. Sono conscio di quanto sia necessario, al di la’ del fattore tecnico, avere la mentalita’ e la personalita’ per posizionarsi al vertice. A Carrara c’e’ qualita’, le motivazioni sono alla stelle per centrare l’obiettivo di tutti.

Voglio lavorare sodo per farmi trovare pronto ed utile ai miei compagni. Nello scacchiere di Mister Silvio Baldini mi trovero’ alla grande perché cercheremo di comandare il gioco attaccando sempre. Il mio contributo sarà sotto forma di assist e goal, cerco di saltare l’uomo per puntare la porta o servire il compagno meglio piazzato. Dobbiamo subito lanciare il messaggio che siamo forti perché partendo con il piede giusto metteremo pressione agli altri fin dalle prime giornate”.