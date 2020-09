Plicanti è il nuovo mister del Canaletto

Fulmine a ciel sereno in casa Canaletto Sepor. L’allenatore Clodio Bastianelli rassegna, a due settimane dall’inizio del campionato, le dimissioni da allenatore della Prima squadra, neo promossa in Eccellenza.

La società del presidente Sabrina Benassi non perde tempo e ufficializza il nuovo allenatore, si tratta di Massimo Plicanti, ex tecnico di Sarzanese e Fezzanese in Serie D, Pontremolese e Sammargheritese in Eccellenza e settore giovanile di Spezia Calcio e Carrarese. Plicanti, abilitato al patentino Uefa A di allenatore professionista, ha iniziato la propria carriera da giocatore proprio nelle giovanili canarine, allenato a quei tempi nella categoria Esordienti dall’attuale direttore sportivo Fabrizio Vaccarini.

Ecco il comunicato della società canarina: “L’Usd Canaletto Sepor ha preso atto delle dimissioni da allenatore della prima squadra presentate da Clodio Bastianelli. L’inopinata decisione non scalfisce i sentimenti di riconoscenza e gratitudine per i risultati ottenuti in tre anni sotto la Sua appassionata conduzione. A guidare la squadra nel nuovo ed impegnativo campionato di Eccellenza èstato chiamato Massimo Plicanti un glorioso passato nelle giovanili del Canaletto Sepor e un ragguardevole curriculum in serie superiori. A Lui l’affettuoso benvenuto della Società.”