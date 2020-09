Massese, prontissimi per il primo match

Pontremolese-Massese, prima partita del triangolare valido per l’accesso al secondo turno della Coppa di Eccellenza fase regionale, gara che andrà in scena martedì alle ore 16.00 sul tappeto del “Lunezia”.

Da una parte i lunigianesi di mister Zuccarelli che sono alla ricerca della loro fisionomia dopo un pre campionato altalenante. 5-3-2 per il tecnico spezzino con Andrea Filippi e Menichetti a guidare la retroguardia, il metronomo Spagnoli a dettare i tempi per innescare Occhipinti e l’ex Posenato.

Di contro una Massese che il “diavolo” Gassani ha plasmato a sua somiglianza, con solidità e fisicità, il tutto con una grande dose di “garra” agonistica. Pre campionato top per i bianconeri che saranno però chiamati a dimostrare in gara ufficiale in un derby dove la Pontremolese risulterà avversario tosto da prendere con le dovute cautele, soprattutto tar le proprie mura.

Nella giornata di oggi rifinitura (foto Luigi Tonarelli) a porte chiuse da dove non è trapelato molto. I ben informati parlano di una squadra in salute sia dal punto di vista fisico che mentale, a dimostrazione che le paure dell’anno scorso sono acqua passata.

Massese che si schiererà sicuramente con il 4-2-3-1 che finalmente il “diavolo” può proporre, visto che è un marchio di fabbrica del tecnico massese.

Recuperati appieno il “granatiere” Rudi, che sarà al fianco di capitan Zambarda, e l’inamovibile Lucaccini, che farà coppia con uno tra Marcon e Mazroui, in netta crescita dal punto di vista fisico. Davanti ballotaggio tra Donati e Kouko per il ruolo di attaccante centrale mentre alle loro spalle agirà il “mago” Papi. Ballotaggio sugli esterni bassi, tra gli ottimi Luca Manfredi e Della Pina.

Di seguito i convocati di mister Gassani: Barsottini, Ceccarelli, Battistoni, Della Pina, Manfredi L., Prete, Rudi, zambarda, Illario, Lucaccini, Marcon, Mazroui, Centonze, Manfredi F., Pasquè, Papi, Donati, Kouko.