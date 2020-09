FIVIZZANESE: Ippolito; Bertoli, Tornaboni, Lombardi; Cardellini, (60’ Gerali ) Mencatelli, Rossini ( 75’ Duchi), Pigoni; Alberti ( 80’ Bertolini), Scarpa, (63’ Zarrelli),Tarantola. A disp: Malaspina,Ceragioli,Gerali,Duchi,Zarrelli,Giovannucci,Barbieri,Bertolini.

All.Mencatelli

MONZONE: Santini; Francini, Ciuffani, Attuoni, Marchió; Arcangeli A. ( 57’ Guza), Mastorci, Arcangeli P( 78’ Bonini); Borghetti ( 94’ Grandetti), Marchionna, Gianardi (72’ Ginocchi). A disp: Vegnuti,Presta,Grandetti,Ginocchi,Guza,Bonini.

All. Brizzi

Marcatori: Attuoni 28’, Scarpa 54’, 67’ Alberti, 89’ Mastorci, 98’ Rig.Mencatelli

Note: 91’ espulso Mastorci

Prima mezz’ora a favore del Monzone, ottimamente disposto in campo da mister Brizzi, che passa in vantaggio da una rimessa laterale dove capitan Attuoni trova la zampata vincente in un batti e ribatti in area. Nel secondo tempo i delfini cambiano marcia, schiacciano nella loro metà campo il Monzone e trovano con Scarpa il pareggio su respinta di Santini, dopo un miracolo sul tiro a girare di Mencatelli, per poi passare in vantaggio con bomber Alberti che sulla tre quarti dopo un sombrero su un difensore avversario centra il sette con una autentica prodezza all’incrocio.

Nel finale succede di tutto. La difesa medicea guidata dall’inossidabile Tornaboni non concede più nulla ma arriva il pareggio del Monzone, con Mastorci il quale scodella in area una punizione che non viene toccata da nessuno e beffa Ippolito. Quando tutto sembrava finito al 97′ su un rilancio della difesa Tarantola sul filo del fuorigioco entra in area va a contatto con Ciuffani: per l’arbitro nessun dubbio è rigore. Sul dischetto si presenta Mencatelli che spiazza il portiere ospite e fa’ esplodere il comunale. Primo derby stagionale in favore dei delfini che si giocheranno il passaggio del turno tra due settimane in un altro derby in casa del Monti