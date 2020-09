Buffa e Biagini fanno sorridere il Cerreto

Finisce 2-1 per il Cerreto il primo derby stagionale di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Nella gara di andata giocata al “Del Freo” di Montignoso contro il Ricortola, i blucerchiati di Aldo Poggi hanno dimostrato buon potenziale offensivo, andando a segno con un gol per tempo. Il vantaggio arriva dopo 14 minuti con Buffa che imbeccato da Biagini mette dentro con un bel diagonale. A metà primo tempo ancora un dinamico Biagini dalla destra trova Buffa che di testa colpisce il palo. La rete della tranquillità arriva al minuto 86 con Biagini che accarezza la traversa con un bel tiro a girare dal vertice dell’area di rigore.

Per quanto riguarda il Ricortola, oggi con molte assenze, ha avuto le sue possibilità, con due punizioni dal limite dell’area e una buona occasione con Mannucci nella ripresa. La rete di Galloni nei minuti di recupero non è bastata per acciuffare il pareggio, ma importante in prospettiva gara di ritorno, fissata per il 4 ottobre in Via Delle Pinete.