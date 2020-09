San Marco, amichevole a Forte dei Marmi

Dopo l’amichevole allo stadio dei Marmi di mercoledi scorso con la Carrarese per la San Marco un altro allenamento congiunto. I rossoblu di mister Stefano Turi saranno infatti impegnati questo pomeriggio(ore 17) sul rettangolo di gioco del “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta , formazione di serie D. San Marco che debutterà domenica prossima in stagione ufficiale con la gara di Coppa Italia (di cui è detentrice) contro una tra Massese e Pontremolese che hanno visto rinviare a causa elezioni il match in programma domani al Lunezia a martedi prossimo alle ore 16.

Nei giorni scorsi la Federazione ha reso noti i gironi di Eccellenza e per Antonio Brizzi (foto) e compagni un mini raggruppamento con sole dodici formazioni. Oltre alle già citate Pontremolese e Massese i rossoblu se la dovranno vedere anche coi favoriti Prato 2000 e Tau Calcio.

Questo il girone A: Camaiore, Cascina, Castelnuovo G., Cuoiopelli, Massese, Pontremolese, Prato 2000, River Pieve, S.Marco Avenza, Tau Altopascio, Vald.Montecatini, Zenith Audax.

Continua inoltre la preparazione anche delle formazioni giovanili ed in particolar modo della Juniores regionale del confermato Gabriele Frediani che ricopre il ruolo anche di viceallenatore di Turi in Prima squadra. Lo scorso marzo i rossoblu avevano visto bloccare il campionato quando si trovavano in ottima posizione di classifica. La speranza è quella di ripartire da quanto di buono fatto vedere fino al lockdown.

Anche per gli Under 19 rossoblu un minigirone del campionato regionale composto da dodici formazioni.

San Marco juniores inserita nel girone C cosi’ composto. Atletico Carrara, Atletico Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Fossone, Massese, Migliarino Vecchiano, Stiava, Pisa Ovest, Polisportiva Camaiore, Pontremolese, San Filippo, San Marco Avenza.