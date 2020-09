Pontremolese-Massese, si recupera martedì 22 alle 16.00

PONTREMOLI- Dopo il rinvio per cause di ordine pubblico legate alla due giorni di votazioni di domenica e lunedi, è stata decisa la data in cui recuperare il match di Coppa Toscana tra Pontremolese e Massese.

Inizialmente prevista per domenica 20, la partita verrà giocata martedì 22 settembre alle 16.00. C’è ancora indecisione però per quanto riguarda l’accesso del pubblico, che rimane un punto di domanda.

Porte chiuse o porte aperte? La decisione arriverà nei prossimi giorni, nel frattempo le due squadre si preparano all’esordio stagionale con due giorni in più, rispetto al previsto, per rimettersi in forma e oliare i nuovi meccanismi.