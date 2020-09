Prima Categoria, Don Bosco Fossone presenta le sue squadre

Serata di gala presso l’impianto sportivo “Duilio Boni” per la presentazione delle squadre del Don Bosco Fossone che parteciperanno al prossimo campionato. Hanno fatto da cornice tutte le formazioni del settore dilettanti e giovanile schierate in campo per uno spettacolare colpo d’occhio. Alla presenza di tutte le autorità sportive e non, hanno dato il loro saluto di benvenuto la nuova dirigenza del club e il corposo “esercito” (circa 200) tra giocatori, allenatori e collaboratori.

Gli onori di casa sotto la regia della insostituibile segretaria Marina Bifari, speaker della riuscita kermesse, sono iniziati dal nuovo presidente Giorgio Boni, seguito dal Delegato della Figc di Massa Carrara Andrea Antonioli, da Vittorio Cucurnia, presidente del Coni di Massa Carrara, Mario Marchi, designatore arbitri, e dal giudice sportivo Ivan Boifava, entrambi del Comitato provinciale Figc di Massa Carrara. Gradita anche la visita del parroco di Fossone don Leonardo Biancalani.

Tutte le squadre accompagnate dai loro allenatori e rispettivi addetti ai lavori hanno sfilato davanti al pubblico presente. Corposo l’organico della prima squadra, quasi una trentina di giocatori sono in piena preparazione tutti a disposizione del nuovo allenatore Massimo Taurino, coadiuvato da Primo Bertolini come vice e dal preparatore atletico Manuel Borghini mentre Daniele Dantongiovanni invece si prenderà cura dei portieri.

Di seguito l’organico della Prima Categoria:

Portieri: Riccardo Carmagnola (2000), Marchini (94) dal Sarzana

Difensori: Luca Vaira (2000), Nicola Ugolini (2001) dalla Carrarese, Luca Giusti (2000) dalla Carrarese, Biselli (99) dal Sarzana, Pasquale Provenzano (2000), Andrea Busnelli (2001) dalla Carrarese, Simone Lombardini (99), Federico Micheli (92), Pietro Novelli (99), Giovanni Roberti (2000)

Centrocampisti: Luca Pasqualetti (99) dalla Carrarese, Bernuzzi(2000), Filippo Giananti (94), Mattia Donati (98), Federico Basciu (99), Daniele Bianchi (97) dal Borgo Foce Ameglia, Borsalino (94), Manzo (2001) Carrarese

Attaccanti: Mattia Marinari (98), Michelucci (01), Bozhamai (99), Vatteroni (98) dalla Pontremolese, Daniele Meruzzi (80), Daniele Bianchi (97) dal Borgo Foce Ameglia, Manfroni (93), Cucurnia (94), Bertani (99), Borelli(99).

La squadra di Taurino domenica giocherà la prima gara ufficiale della stagione, atteso dall’esordio in Coppa Toscana sul campo della neo promossa Romagnano Calcio (ore 18,00).

Passando alla formazione Juniores che parteciperà al campionato regionale è guidata da Gianluca Cia, coadiuvato dal secondo Francesco Galli, dai dirigenti Andrea Raffo, Gianfranco Valsega e Andrea Scapinelli.

Per le giovanili, la leva 2004 sarà allenata da Andrea Pucci, seguita dai dirigenti Giacomo Baldi e Ubaldo Ingrassia.

Per l’annata 2005 il mister è Vincenzo Parente, Davide Ciancianaini sarà il vice, i dirigenti al seguito un personaggio storico del calcio dei dilettanti e settore giovanile come Ivan Alessandroni, con Francesco Braglia e Davide Melegari.

Nel gruppo dei 2006 “Batman” Luca Agnesini è l’allenatore, seguito dal vice Pietro Novelli, accompagnati dai dirigenti Massimo Narra e Daniele Manfredi.

Nel 2007 di mister Gabriele Ratti, coadiuvato dal vice Luca Pasqualetti, seguono la squadra anche il preparatore atletico Mattia Palma, il preparatore dei portieri Bruno Carmagnola e il dirigente Michele Innocenti.