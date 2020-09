Il Serricciolo in discesa con il Monti

Serricciolo- Le due squadre che osserveranno il turno di riposo domenica 20 settembre nelle rispettive Coppe si sono affrontate in un derby d’allenamento. I “galletti” sono inseriti nel girone con Romagnano Calcio e Don Bosco Fossone, mentre i dragoni di mister Fabiano Centofanti sono attesi da due strapaesane con Fivizzanese e Monzone. All’”Arcinaso” hanno prevalso i gialloblu del neo mister Giorgio Chelotti, il largo risultato è stato lo specchio di quello che è avvenuto nel rettangolo di gioco. Apre le marcature dopo pochi minuti Tavoni che si ripeterà ad inizio ripresa, anche il nuovo arrivato Angelotti firma una doppietta come il giovane Ballerini, gli altri sigilli sono di Lombardi e dell’ex Massese Piscopo mentre per gli ospiti il gol della “bandiera” è di Giromini.

Serricciolo: Landi(Manzato), Tonelli, Lisi(Jovanovitch), Casciari (Bertolini), Bellotti, Raffo( Vegnuti),Angelotti,, Mazzone, Tavoni(Ballerini), Piscopo,Lombardi All. Chelotti

Monti: Cavalier D’oro(Fornesi), Walid,Schiavone(reburati),Galloni(Costa), Trivelli ( Donati),Malatesta (Saisi),Bellacci(Botti), Barbasini,Puppi, Madeddu(Giromini), Venuti, All. Centofanti F.

Marcatori : 2’ Tavoni, 7’ Angelotti, 30’ Lombardi,40’ Piscopo, 50’ Giromini(M),55’ Tavoni, 70’ Ballerini, 75’ Angelotti,80’ Ballerini