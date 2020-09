Gran colpo Romagnano, dall’Eccellenza arriva Bondielli

Acquisto lussuosissimo per il Romagnano Calcio del direttor Gabriele Panizzi. Con una vera e propria magia del proprio direttore la società amaranto è riuscita a portare in dote la mezzala Alessandro Bondielli, classe 1994 ex Pontremolese e con passato alla San Marco Avenza e a Seravezza in Serie D.

Un calciatore di indiscusso valore fortissimo tecnicamente, con ottima visione di gioco e in grado di fare più ruoli nel reparto di competenza. Un vero asso a disposizione di mister Alberti che con questo prestigioso tassello può aspirare a un campionato da protagonista anche in Prima Categoria.