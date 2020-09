Il Città di Massa continua a rinforzarsi: presentato Darias

MASSA- Mentre la data della ripartenza dei campionati di Serie A2 di Futsal, fissata per il 17 ottobre, si avvicina, il Città di Massa del nuovo allenatore Felice Mastropierro continua la sua campagna di rinforzo e completamento della rosa.

Nella mattinata di oggi, 17 settembre, a un mese esatto dalla ripartenza, è stato annunciato l’acquisto dello spagnolo Daniel Mesa Darias, conosciuto semplicemente come Lucas.

Il ventiduenne delle isole Canarie arriva dopo l’esperienza al Navarra, squadra della A1 spagnola, con cui ha collezionato 107 presenze segnando 21 reti. Durante la sua avventura spagnola, iniziata nel 2014, ha preso parte a diverse edizioni dei play off di Primera Division, una della Coppa di Spagna e una final four della Copa del Rey, prima di venire chiamato a diversi raduni della nazionale Under 18 e Under 21 della Spagna.

La rosa a disposizione di Mastropierro si fa sempre più folta e di spessore, con l’obiettivo di arrivare quantomeno a giocarsi i play-off per far scalpitare i cuori bianconeri.

Foto: pagina Facebook Città di Massa Calcio a 5