Calcio e Coronavirus, Sporteams e LND insieme per la ripartenza

Per favorire la semplificazione delle procedure Covid-19 così come stabilite dallo specifico protocollo, la LND in sinergia con l’azienda realizzatrice Sporteams, ha sviluppato per LND Toscana una soluzione digitale che semplificherà le procedure di autocertificazione e di prenotazione dell’accesso agli impianti di tesserati e non tesserati (come indicato al punto 3 del comunicato ufficiale del CRT, consultabile qua https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/09/CU-14-del-10-09-20.pdf).

A partire da martedì 15 settembre, infatti, sarà disponibile per le società calcistiche toscane una Web App (nello specifico, una Progressive Web App) che renderà più immediata e semplice l’applicazione delle procedure contenute nel protocollo della LND nazionale.

Il sistema permetterà, tramite l’utilizzo di QR Code e link, di compilare online i moduli di autocertificazione (accessibile per i genitori dei tesserati minorenni anche da remoto) e di accesso agli impianti (con possibilità di inserire orario e giorno di ingresso), creando contestualmente il registro digitale delle presenze per le ASD,

nel rispetto di privacy e cybersicurezza. Si tratta del primo caso importante di partnership tra digitale e sport

dilettantistico su scala nazionale, in contrasto al COVID-19.

Un’ulteriore soluzione concreta da parte di Sporteams, start-up innovativa già sviluppatrice di Programmazione Gare, software in uso dal Comitato Regionale Toscano (https://www.sporteams.it/programmazione-gare/), e Sporteams App, prodotto di punta che mira a digitalizzare integralmente le società sportive (https://www.sporteams.it/funzionalita/).