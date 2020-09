Carrarese, in arrivo Grassini dall’Inter

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver concluso l’acquisizione dalla società F.C. Internazionale Milano, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Grassini (foto fcinter1908).

Il classe 2000, prodotto del settore giovanile nerazzurro, ha disputato nella stagione 2019/20 sedici partite con la maglia del Ravenna nel girone B di Serie C con una carriera nelle selezioni azzurre giovanile, tra Under 15 e Under 17 azzurra, condita da ben 22 presenze.

Ecco le prime parole da calciatore della Carrarese del nuovo terzino destro:

“La Carrarese, è una delle squadre piu importanti della serie C e lo ha dimostrato nella passata stagione, raggiungendo la semifinale dei play-off.

La piazza di Carrara merita qualcosa di diverso rispetto a questa categoria e la volonta’ è quella di fare il salto, un desiderio che non è neppure tanto nascosto.

Sono un terzino di piede destro, prediligo accompagnare l’azione in fase offensiva anche perché sono nato come giocatore di fascia qualche metro piu avanti ed ho imparato, nel tempo, ad essere attento agli equilibri difensivi.

Non vedo l’ora di conoscere Mister Baldini e i miei nuovi compagni, sarà una stagione intensa ed importante in cui cercheremo di rimanere al vertice del torneo”.