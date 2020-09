Romagnano ben fa contro la Castelnovese

ROMAGNANO- Il Romagnano di Alberti ben fa contro i pari categoria della Castelnovese del neo mister Bertanelli, ex attaccante dell’Atletico Carrara passato a sorpresa al timone della squadra ligure. Nella amichevole giocata sabato 12 settembre sul sintetico del “Raffi”, dopo un primo tempo interlocutorio, nella ripresa i locali hanno accelerato imponendosi per 3-0 grazie alle reti di Canesi, Costa e Etna. Buone indicazioni per “il condottiero” (foto), la squadra ha dimostrata di essere in palla e pronta per le gare ufficiali, nonostante gli imprtanti carichi di lavoro di questa lunga preparazione estiva.

La formazione del Romagnano: Borzoni, Di Benedetti, Carusio (Granai), Nardini (Grassi), Perinelli, Dell’Amico, Domenici, Canesi, Costa, Figlie (Giulianelli), Del Sarto (Etna).