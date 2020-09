Fivizzanese, perentorio 5-1 al San Vitale

FIVIZZANO- Esordio stagionale della “medicea” del presidente Pietro Fiori che al “Comunale” di Fivizzano regola con un perentorio 5-1 il San Vitale Candia di mister Bertelloni.

Dopo un buon possesso palla iniziale, la Fivizzanese passa in vantaggio con Tarantola, abile a ribattere in rete una respinta del portiere ospite. Primo tempo che scivola via senza grosse emozioni, con numerose ripartenza fallite dalla squadra di casa e nessuna azione perciolosa degli ospiti.

Nel secondo tempo sale in cattedra Barbieri e il “mecano” Bertolini, apparso in ottime condizioni, che siglano con una doppietta a testa la cinquina per la squadra di mister Mencatelli. Per gli ospiti da segnalare l’eurogol di Carlesi che dai trenta metri centra l’incrocio dei pali.

Sabato 19 settembre si inizia a fare sul serio: esordio casalingo per i ragazzi di mister Mencatelli nel super derby di Coppa con i cugini del Monzone.

Formazione Fivizzanese: Ippolito, Cardellini, Bertoli, Tornaboni, Lombardi, Pigoni, Mencatelli, Rossini, Tarantola, Alberti (Malaspina, Ceragioli, Duchi, Giovannacci, Bertolini, Barbieri, Zarelli, Pasquali)