Massese, oggi contro la Berretti della Carrarese

Nel pomeriggio di venerdi per la U.S Massese 1919 si è svolto l’ultimo allenamento settimanale in vista dell’amichevole di oggi contro la Berretti della Carrarese. Seduta nella quale i giocatori bianconeri sono stati sottoposti a carichi atletici importanti, visto che dopo una parte di lavoro sulla forza si sono svolte delle faticosissime ripetute sui 300 metri: come si nota il lavoro in casa bianconera procede a ritmi elevati e senza tregua.

Presente e a pieno regime “Tyson” Kouko, orami ristabilito dai piccoli acciacchi muscolari che lo avevano frenato in questa settimana. Si è rivisto in gruppo anche Leonardi che però è ancora lontano da una condizione fisica accettabile, mentre Prete ha fatto capire che è molto vicino alla migliore condizione e Mazzucchelli fa passi da gigante ogni giorno. Ancora a parte Rudi, ma lo staff medico riferisce che all’inizio della settimana sarà regolarmente in gruppo e a completa disposizione.

Tornando all’allenamento congiunto contro la Berretti gialloazzurra lo staff tecnico ha dichiarato che sarà l’ultimo test prima dell’inizio della Coppa, fissato per domenica 20 settembre in casa della Pontremolese.

Probabile formazione: Barsottini, Manfredi Luca, Prete, Zambarda, Battistoni, Lucaccini, Marcon, Centonze, Papi, Manfredi Filippo, Kouko.

Foto: Luigi Tonarelli