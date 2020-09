Amichevoli precampionato, Pontremolese batte un buon Serricciolo

PONTREMOLI– In vista della nuova stagione sul sintetico del centro sportivo “Lunezia” è andato in scena il derby in forma amichevole tra gli azzurri di mister Giuseppe Zuccarelli e l’ex Giorgio Chelotti, tecnico del Serricciolo, che ha allenato per diverse stagioni la Pontremolese con ottimi risultati. La sgambata pre campionato tra le due lunigianesi è stata sostanzialmente molto equilibrata e per molti tratti non si è evidenziata la differenza della categoria.

La prima frazione è terminata con il risultato di parità con le marcature di Berzolla dopo una ventina di minuti, ben servito da Spagnoli, e il pari di Tavoni con un bel tiro dalla distanza appena passata la mezzora di gioco. Nella ripresa dopo la classica girandola di cambi gli azzurri nel finale trovano con il giovane Barontini il gol vittoria, di testa da calcio d’angolo. Da segnalare in precedenza una prodezza di Cacchioli su un gran tiro di Lombardi.

Alla fine entrambi i mister sono apparsi soddisfatti della prestazione delle rispettive squadre scese in campo. Nei locali buono l’approccio dei giovani Buluggiu e Barontini, lo scorso campionato sono stati protagonisti nel campionato juniores, mentre negli ospiti già in campo l’ultimo arrivato il forte difensore Alessandro Angelotti, proveniente dal Real Forte Querceta club di serie D.

Pontremolese-Serricciolo 2-1

Pontremolese: Cacchioli, Manenti, Razzini, Barontini,Spagnoli, Buluggiu, D’Angelo, Posenato, Cattani, Berzolla, Cargiolli (a disp.Santini, Pennucci, Ginesi, Bortolasi) All. Zuccarelli

Serricciolo: Landi, Tonelli, Angelotti, Bellotti, Casciari, Raffo, Lisi, Mazzone, Tavoni, Piscopo, Lombardi(a disp. Manzato, Ballerini, Jovanovitch, Vegnuti, Bertolini, Gnoffo, Gabrielli) All. Chelotti

Marcatori: 20’ Berzolla, 35’ Tavoni, 85’ Barontini