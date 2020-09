Eccellenza, usciti i gironi

FIRENZE- Dopo tanta attesa, il Comitato Regionale Toscana ha diramato i 3 gironi che andranno comporre il campionato di Eccellenza Toscana.

La Massese, come da previsioni, è stata inserita nel girone A insieme a Pontremolese e San Marco Avenza. Girone che presenta qualche sorpresa come la presenza del Cascina, una delle favorite insieme proprio ai bianconeri, e soprattutto quella della Cuoiopelli. Soltanto due pisane dunque per le “nostre”, con il temibile Fratres Perignano che se la vedrà con le squadre del girone B.

Di seguito il girone A

San Marco Avenza, Pontremolese, Massese, Cascina, Cuoiopelli, Castelnuovo Garfagnana, River Pieve, Camaiore, Tau Altopascio, Valdinievole Montecatini, Zenith Audax, Prato 2000.

Ricordiamo che, dopo lo stop forzato della passata stagione, quest’anno l’Eccellenza sarà in via eccezionale formata da 3 gironi. Le prime classificate si scontreranno in un triangolare andata e ritorno da cui usciranno le due promosse in Serie D. La terza classificata di questo triangolare prenderà parte ai play-off nazionali insieme alla vincente del triangolare delle seconde classificate dei 3 gironi. Già diramato un piano di emergenza in caso di interruzioni dovute al Covid, con la promozione che verrà decisa al termine di un triangolare di sola andata. Aperta anche la possibilità di cristallizzare la classifica.

Questi gli altri due gironi:

Girone B: Poggibonsi, Colligiana, Certaldo, Castelfiorentino, Fucecchio, Tuttocuoio, San Miniato Basso, Ponsacco, Fratres Perignano, Cenaia, Atletico Piombino, Armando Picchi

Girone C: Lastrigiana, Signa, Pontassieve, Foiano, Baldaccio Bruni, Terranuova Traiana, Valdarno, Antella, Fortis Juventus, Porta Romana, Firenze Ovest, Chiantigiana