Ultimo colpo Cerreto Montignoso, preso Luca Pelliccia

A due giorni dalla presentazione della squadra e quando ormai il mercato in entrata sembrava chiuso il Cerreto Montignoso del presidente Del Freo chiude con un difensore di esperienza che sarà molto utile a mister Aldo Poggi. Si tratta di Luca Pelliccia, centrale classe 1982 con passato nei semiprofessionisti e già protagonista con il Cerreto nella vittoria di Coppa di Terza Categoria e promozione in Seconda di tre stagioni fa. Un elemento di assoluto valore bravo tecnicamente e forte fisicamente che ha deciso di rimettersi in gioco e di sposare la causa blucerchiata.

Di seguito l’intera rosa blucerchiata aggiornata:

Portieri: Matteo Farina ’97, Giacomo Rebellino ’91.

Difensori: Micheal Del Giudice ’90, Gabriele Spallanzani ’93, Leonardo Benetti ’99, Andrea Giuseppini ’99, Federico Pelagatti ’89, Michele Natucci ‘99, Luca Pelliccia ’82

Centrocampisti: Matteo Poli ’87, Christian Gassani ’92, Alessio Raffaello ’82, Lorenzo Gabrielli ’90, Ayoub Youssefi ’96, Ibrahim Tourè ’98, Giuseppe Fargnoli ’99, Andrea Pellizzari ’97, Daniele Puccetti ’93, Giacomo Francini ’99, Biagio Buffa ’99.

Attaccanti: Elia Angeli ’95, Matteo Mussi 2000, Andrea Soldani ’90, David Manfredi ’84.