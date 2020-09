Seconda Categoria, si parte il venti settembre

Con il Comunicato Ufficiale del 07/09/2020 il C.R.T. ha diramato il tabellone della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Si giocherà il 20, il 27 settembre, domenica nella quale si disputeranno solo le gare-2 dei triangolari, e il 4 ottobre per gli accoppiamenti. Per quanto riguarda le “nostre” in Lunigiana si parte col botto tra Fivizzanese e Monzone (riposa il Monti) e tra Podenzana e Mulazzo (riposa la Filattierese). A valle subito derby di fuoco tra Cerreto e Ricortola mentre l’Atletico Carrara giocherà il 27 in quanto il 20 l’Attuoni ospiterà il Lido di Camaiore. LEGGI QUI L’INTERO TABELLONE