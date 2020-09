Molto bene Massese, battuto il San Donato Tavarnelle

Vittoria di prestigio quella ottenuta dalla Massese al cospetto della corazzata San Donato Tavernelle. Partita ben giocata fra entrambe le compagini che si sono dimostrate in palla e con valori tecnici importanti, ma i bianconeri hanno fatto di più nel computo finale rispetto agli ospiti e hanno vinto con merito. Il goal decisivo porta la firma dell’attaccante Prince su un delizioso assist di un Papi davvero egregio nel ruolo di trequartista.

Massese schierata con il consueto 4-2-3-1, marchio di fabbrica del “diavolo” Gassani che rinunciava a Rudi sostituito in maniera sontuosa da Lucaccini, con Illario e Marcon in mediana e gli sguscianti Centonze e Manfredi Filippo a comporre insieme a Papi la linea dei trequartisti alle spalle di Donati.

Di contro il “maestro” Indiani rispondeva con il 3-4-3 rinunciando a Caciagli e puntando molto sulle qualità di Tartaglione, giocatore con alle spalle campionati prof.

Primo tempo equilibrato con gli ospiti che avevano di più il possesso palla, ma con i padroni di casa che erano molto pericolosi in ripartenza con Papi, Centonze e Manfredi Filippo, mentre gli uomini di Indiani mai impensierivano Barsottini, grazie ad una fase difensiva molto attenta, con Lucaccini e capitan Zambarda che non concedevano nulla agli attaccanti ospiti.

Nel secondo tempo invece netta la supremazia della Massese che andava in vantaggio con l’ottimo Prince e più volte andava vicino al raddoppio. Per gli ospiti da segnalare solo un gran tiro dal limite di Noccioli, ben parato da “saracinesca” Barsottini (ancora ferma a zero la casella dei goal subiti in questo pre campionato).

Formazione iniziale: Barsottini, Battistoni, Lucaccini, Zambarda, Della Pina, Illario, Marcon, Centonze, Papi, Manfredi Filippo, Donati