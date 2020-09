Dilettanti, giovedi saranno resi noti i gironi

Giovedì 10 Settembre è la data in cui saranno ufficializzati i gironi dei campionati dilettantistici di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria che dovrebbero iniziare domenica 11 Ottobre. C’è attesa per capire la “diversa” collocazione che sarà stata data rispetto al passato, visto l’aumentato numero di gironi formati in ciascuna di queste categorie dopo il “blocco” dei campionati avvenuto con il covid-19 i primi di marzo 2020.

Servirà invece qualche giorno in più per attendere i gironi dei campionati regionali Juniores, Allievi, Allievi B e Giovanissimi. In sede di consiglio della LND Toscana si sta ancora valutando i criteri di formazione degli stessi: l’intenzione parrebbe però quella di seguire quanto fatto per i dilettanti, con gironi anche qua con un numero di squadra più basso e con formule di svolgimento diverse, con una prima e seconda fase.

In ogni caso c’è la precisa volontà di formare gironi “snelli”, accorciando la stagione, in maniera da prevenire eventuali situazioni di emergenza. Sono allo studio anche altre iniziative poi, in caso in cui tutto fosse ok, per allungare la stagione nei mesi primaverili del 2021.

[fonte:Toscanagol]