Città di Massa, cambiamenti nel girone

MASSA- Si è da poco concluso il consiglio direttivo della Divisione Calcio a 5 convocato per la giornata di oggi, 8 settembre, dopo la rinuncia dell’Imolese C5 alla partecipazione al prossimo campionato di Serie A2.

La squadra emiliana era stata inserita nel Girone A del campionato cadetto, lo stesso dei bianconeri del Città di Massa che nella scorsa stagione riuscirono ad avere la meglio sugli emiliani in due occasioni.

Al posto dei rossoblù arriverà il Prato C5, inizialmente inserito nel girone C. Non cambia quindi il numero di partecipanti al prossimo campionato di Serie A2. Si aggiunge, invece, un derby toscano per la banda di Mastropierro che ha cominciato ieri la preparazione al campionato.