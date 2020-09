Città di Massa, stasera il raduno per la ripartenza

MASSA- Tutto pronto in casa Città di Massa per la ripartenza della stagione 2020/2021. Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia che ha costretto la divisione a concludere anzitempo i campionati di Futsal, i bianconeri si ritroveranno stasera, 7 settembre, presso il Palazzetto dello Sport di Via Degli Oliveti.

Nel frattempo, nei giorni scorsi sono arrivate le conferme di Federico Berti e Riccardo Nobili, i due giovani cresciuti in casa che anche quest’anno faranno parte della rosa per la Serie A2. In tutto, i giocatori convocati per questo raduno saranno 13, ma quelli presenti alla struttura Comunale solo 12. Garrote, capocannoniere della squadra nella scorsa stagione, rientrerà dalla Spagna questo mercoledì e prima di riunirsi con i compagni si sottoporrà al tampone, come previsto dalle norme anti-contagio.

Presente nella lista anche l’ultimo innesto: il portiere classe 1997 Nicolò Stagnari, proveniente dal Futsal Massa.

Ad accogliere la squadra allenata da Mastropierro ci sarà la dirigenza del presidente Vannucci, neo papà a cui vanno gli auguri da parte di tutta la redazione.

Di seguito la lista dei convocati:

Dodaro, Cattani, Bertoldi, Berti, Nobili, Tenerani, De Angeli, Guadagnucci, Stagnari, Galan, Maldonado, Quintin e Garrote